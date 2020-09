Rochinha: «Há sempre muita competitividade nos treinos»

O extremo Rochinha considerou esta terça-feira que a "competitividade" com que o V. Guimarães está a treinar é um dos fatores "mais importantes" para a equipa "crescer" durante a época 2020/21.

"Há sempre muita competitividade nos treinos. Quão mais competitividade houver entre colegas de posição, mais vamos ser melhores, mais vamos puxar uns pelos outros. Isso é uma das coisas mais importantes para a equipa crescer, tanto individual, como coletivamente", disse o jogador de 25 anos, num vídeo publicado nas páginas oficiais do clube nas redes sociais.

A cumprir o estágio de pré-época em Quiaios, localidade do concelho da Figueira da Foz, o plantel vitoriano precisa ainda de "tempo para captar" as ideias do treinador, Tiago Mendes, mas está a "trabalhar até ao limite" para aparecer ao "melhor nível" na primeira jornada do campeonato, frente ao Belenenses SAD, no fim de semana de 19 e 20 de setembro, acrescentou Rochinha.

Ao serviço do clube minhoto desde janeiro de 2019, altura em que foi contratado ao Boavista, o atacante considerou que a época passada, na qual apontou quatro golos em 37 jogos oficiais, foi "boa" a nível individual, mas disse ser uma "pessoa ambiciosa" e querer "ser melhor" na próxima.

O futebolista natural de Espinho, com formação realizada no FC Porto, Feirense, Boavista e Benfica, classificou ainda o Vitória de Guimarães como um "clube grande", quer na "massa associativa", quer nas condições de trabalho que dá, algo sentido pelos 12 reforços até agora garantidos neste verão.

"Desde o primeiro dia, eles notam as condições que temos e a envolvência em torno do clube. Na cidade, eles sentem o apoio das pessoas. Nós, que estamos aqui há mais tempo, temos de passar a mensagem para eles se adaptarem o mais rapidamente possível à mística do clube", salientou.

A equipa minhota vai permanecer em Quiaios até sexta-feira, dia em que termina o estágio com um jogo particular frente ao Académico de Viseu, formação da Segunda Liga.