Rochinha insultado no Bessa

Os adeptos axadrezados ainda não perdoaram a transferência de Rochinha para a cidade Berço e o criativo voltou a ser o centro das atenções. O polémico cântico contra a mãe do jogador voltou a ser entoado, quer nas bancadas do Bessa, quer fora do estádio.





Uma prova da tensão que envolvia este embate, que ficou também evidente nas trocas de insultos entre claques, ora à chegada, ora durante o jogo. Fora do estádio, o forte aparato policial evitou que acontecesse algum incidente. De resto, os adeptos apenas se alinharam nos cânticos contra a Liga, num minuto que era de silêncio.