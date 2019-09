Rochinha: «O primeiro lance decide o jogo por completo»

Rochinha considera que a expulsão de Tapsoba, logo nos segundos iniciais do jogo entre FC Porto e V. Guimarães (), condicionou o jogo dos minhotos a partir daí. Mesmo assim, o extremo dos vitorianos ressalvou a exibição que a sua equipa conseguiu fazer, mesmo com 10 jogadores."[Análise] Não estou aqui para falar de arbitragem. O primeiro lance decide o jogo por completo, podia ter sido diferente, mas há que trabalhar a partir daqui. Para a semana temos mais um jogo.[Golos finais]: É normal, depois expulsaram mais um jogador, os golos podiam acontecer e aconteceram no fim, não podíamos ter feito mais nada.[Oportunidades]: De jogo para jogo temos evoluído, mesmo com 10 podíamos ter feito golo em várias ocasiões. Houve algumas defesas do guarda-redes do FC Porto. Agora é continuar a melhorar", disse à Sport TV depois do jogo.