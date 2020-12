Rochinha: «Saímos tristes. Queríamos estar presentes em todas as competições»

Rochinha não escondeu a frustração que os jogadores do Vitória de Guimarães sentem após serem afastados da 'final four' da Allianz Cup no empate (1-1) com o Benfica (4-1, após g.p.).





"Saímos tristes, como é óbvio. Queríamos marcar presença na 'final four'. Hoje não aconteceu. Fomos eliminados nos penáltis. O Benfica teve mais bola mas nós tivemos as nossas oportunidades. Até podíamos ter ampliado [a vantagem no marcador] para 2-0 mas não conseguimos. A acabar, sofremos infelizmente", lamentou o médio dos vimaranenses, em declarações à SportTV."Queríamos estar presentes em todas as competições. Infelizmente não conseguimos. Esta semana fomos eliminados de duas competições. Agora há que trabalhar e dar tudo na competição onde estamos, o campeonato, e encarar o próximo jogo para ganhá-lo.""É uma marca importante no clube: a união. Temo-la todos. É a união que o clube nos transmite e é isso que nos leva para a frente. Queremos continuar a trabalhar em busca de melhores resultados", finalizou.