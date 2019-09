Rochinha: «Tentamos encarar da mesma maneira como na Liga ou Taça da Liga»

Rochinha foi o jogador que acompanhou Ivo Vieira à conferência de imprensa de antevisão ao jogo que o V. Guimarães vai realizar em casa do Standard Liège, a contar para a Liga Europa. O jogador comentou a sua passagem pelo clube belga, dizendo ainda que a recente goleada imposta ao Aves foi importante para a confiança da equipa."(Passagem pelo Standard) As coisas não correram da melhor maneira, não foi uma passagem tão positiva na carreira, mas evoluí como pessoa e jogador sem jogar muito tempo. Sou melhor jogador porque voltei para Portugal e evoluí. Jogar com o Standard, não vim aqui para me vingar de nada, não saí a mal do Standard, fui procurar a minha sorte noutro lado. Espero que amanhã corra tudo da melhor maneira.Sim, teve peso extra, precisávamos dessa primeira vitória e não estávamos a conseguir, foi importante para nos dar o que queríamos. Concretizámos as oportunidades, amanhã não será como com o Aves, será bem mais difícil. Mas queremos encará-lo da melhor maneira e ganhar.(Montra para outros clubes europeus) Claro que olhamos com outros olhos, envolvência é diferente, mas tentamos encarar da mesma maneira como na Liga ou Taça da Liga. Trabalhamos desde início para mostrar valor tanto na Liga, Taças ou Liga Europa. Tentamos mostrar a nossa qualidade em todos os jogos.(Quando saiu do Standard, só restam dois dessa época) Não acompanhei muito ao pormenor o que se ia passando no clube, fui vendo que só estavam dois jogadores do meu tempo. O guarda-redes, que estava a começar na A na altura. O clube mudou muito, direção mudou, e o clube está bem", disse.