Rosier Loreintz é o primeiro reforço do Vitória, tendo assinado um contrato válido até 2021, com cláusula de rescisão no valor de 10 milhões de euros. O médio-defensivo francês, de apenas 19 anos, chega a Guimarães do Sochaux e também estava a ser seguido pelos alemães do RB Leipzig.Apesar de ainda não se ter estreado pela formação principal do emblema francês, Rosier é visto em França como um jogador com enorme futuro e que deixou excelentes indicações na equipa secundária do Sochaux. O médio fez parte da sua formação no Clairefontaine, onde partilhou o balneário com Mbappé, jovem estrela francesa que agora atua no Paris Saint-Germain.

Autor: José Miguel Machado