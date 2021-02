Rúben Lameiras: «A parte boa do futebol é que há sempre mais um jogo para conquistar os três pontos»

Rúben Lameiras fez a antevisão da receção ao Rio Ave, jogo que marca o regresso do Vitória ao D. Afonso Henriques, depois de dois empates em Lisboa, na Luz e no Jamor.





"Acho que todas as equipas dão problemas, o Rio Ave é uma boa equipa, mas nós estamos focados naquilo que podemos fazer, as coisas boas que se as estivermos a fazer, ganharemos o jogo. A semana de preparação está a correr bem, tivemos dois jogos em que queríamos ter levado mais pontos mas a parte boa do futebol é que temos sempre mais um jogo para poder alcançar os três pontos, algo que queremos fazer com o Rio Ave", registou o esquerdino.Reforço de janeiro do Vitória, vindo do Famalicão, Lameiras tem conseguido impor-se na equipa de João Henriques: "O meu trabalho é sempre ajudar a equipa, seja com golos ou assistências mas o objetivo imediato é receber o Rio Ave e vencer. Todos os dias trabalhamos para isso, tentamos melhorar pois temos um grupo fantástico. No dia a dia tenho tentado criar ainda mais relações com os meus colegas para os adaptar também ao meu jogo mas com as semanas de trabalho, acho que já atingimos uma boa relação."Recorde-se que Rúben Lameiras fez toda a sua etapa da formação em Inglaterra e está na segunda época em Portugal, mas já perfeitamente adaptado. "Agora conheço melhor a Liga e as equipas. Estou sempre a tentar evoluir e quero ser um jogador mais perigoso e só trabalhando é que poderei fazer mais golos e criar mais perigo nos jogos", assinalou, concluindo com a noção do que pode garantir ao Vitória e aos seus adeptos: "Sinto-me confortável nas alas, também já joguei como 10, nessas três posições para mim é igual. Gosto muito de ir buscar jogo no meio mas estou a gostar. O treinador pede-me para trazer aquilo que posso dar ao jogo, tentar ajudar a equipa e criar oportunidades para os meus colegas marcarem, ser perigoso."