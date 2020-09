Rui Unas é 'reforço' do V. Guimarães e 'avisa' Quaresma

Ricardo Quaresma parece não ser a única (iminente) contratação sonante do V. Guimarães. Rui Unas esteve no Estádio D. Afonso Henriques, acompanhado pelo capitão de equipa, André André, e registou o momento nas redes sociais, acompanhado por uma descrição ao seu estilo.





"É oficial: afinal, não é Ricardo Quaresma que vai vestir a camisola número 10 do V. Guimarães. Foi o próprio capitão André André que recebeu o novo craque do Vitória para as próximas épocas...(O André André é um Maluco Beleza [nome do podcast de Unas]! Que gajo mais boa onda, como todos aqueles com quem me tenho cruzado em Guimarães...)", pode ler-se na publicação do ator e apresentador nas redes sociais.