Sacko apontado a West Ham e Crystal Palace

O lateral-direito do V. Guimarães, Falaye Sacko, está a ser cobiçado por dois clubes ingleses. De acordo com uma notícia do jornal Daily Mail, o internacional pelo Mali está a ser seguido por West Ham e Crystal Palace. Os dois clubes já terão mesmo iniciado contactos com a empresa que representa o jogador dos vimaranenses, no sentido de perceber em que condições podem avançar as negociações no próximo mercado de transferências.





Sacko, de 25 anos, tem contrato com o V. Guimarães até 2024 e uma cláusula de rescisão no valor de 50 milhões de euros. Titular na equipa de Ivo Vieira, é um dos jogadores com mais mercado do plantel.De resto, segundo o Daily Mail, além West Ham e Crystal Palace também o Rennes, de França, e clubes alemães estão a seguir atentamente a carreira do lateral-direito do V. Guimarães.