Sacko chumbou teste decisivo

Será com Victor García no lado direito da defesa que o Vitória vai atuar esta noite diante do Benfica. Sacko, a contas com um problema muscular na coxa direita, não passou no teste decisivo realizado ontem, pelo que ficou fora da lista de convocados de Ivo Vieira.

Uma baixa que, apesar de significativa, não retira à equipa capacidade, sobretudo a nível ofensivo. Ainda que a escolha habitual seja o lateral maliano, Victor García já realizou nove jogos esta temporada, alguns deles de grau de dificuldade elevada, pelo que dá totais garantias ao treinador para o sempre complicado duelo com o Benfica. O venezuelano, por exemplo, foi titular em pleno Estádio Emirates, na visita ao Arsenal, realizando uma bela exibição, com segurança defensiva e apoios constantes ao ataque. Victor García foi ainda titular no triunfo em Frankfurt, numa prova clara de que está mais do que preparado para este tipo de jogos.