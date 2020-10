Sacko, Mumin e Mensah recuperados da Covid-19 são opção no V. Guimarães

Os defesas Sacko, Abdul Mumin e Gideon Mensah regressaram à convocatória do V. Guimarães para o jogo com o Gil Vicente, da 6.ª jornada da Liga NOS, após terem recuperado da infeção pelo novo coronavírus.

O trio integra a lista de 23 convocados para o encontro de domingo, publicada no sítio oficial vitoriano, depois dos testes com resultados positivos, realizados a meio de outubro, da ausência nas duas jornadas anteriores do campeonato - Boavista (triunfo por 1-0) e Sporting de Braga (derrota por 1-0) - e do regresso aos treinos, na terça-feira.

Os futebolistas reentram nas opções do treinador João Henriques, substituindo o defesa-central Jorge Fernandes, que cumpre, neste fim de semana, o primeiro de dois jogos de suspensão após a expulsão no clássico minhoto com o Sporting de Braga, o lateral-esquerdo Jonas Carls e o extremo Abou Ouattara.

Outro dos centrais vitorianos, Yann Bisseck, já está apto para competir, depois da lesão que o afetou nas cinco primeiras jornadas, mas vai falhar a deslocação a Barcelos, tal como o defesa Mascarenhas e os médios Wakaso e Joseph, ainda lesionados.

O encontro entre Vitória de Guimarães, nono classificado, com sete pontos, e Gil Vicente, 14.º, com cinco, relativo à sexta jornada da I Liga portuguesa de futebol, começa às 17h30 de domingo, no Estádio Cidade de Barcelos, com arbitragem de Gustavo Correia, da Associação de Futebol do Porto.

A lista de 23 convocados:

- Guarda-redes: Bruno Varela, Matous Trmal e Celton Biai.

- Defesas: Sacko, Zié Ouattara, Suliman, Abdul Mumin, Sílvio e Gideon Mensah.

- Médios: Pepelu, Mikel Agu, Dénis Poha, André André, Miguel Luís, Janvier, Jacob Maddox e André Almeida.

- Avançados: Marcus Edwards, Rochinha, Ricardo Quaresma, Lyle Foster, Noah Holm e Bruno Duarte.