Sacko: «O segredo é o trabalho»

Ao cabo de cinco encontros, o V. Guimarães conseguiu a primeira vitória no campeonato e Sacko atribuiu o mérito todo ao coletivo. "O segredo é o trabalho. Preparámos bem todos os jogos e é importante para nós festejar isto com os adeptos", referiu o lateral maliano, numa mensagem posteriormente reiterada por André Pereira. "Trabalhámos muito nos jogos anteriores, mas ainda não tínhamos conseguido vencer. Hoje demos um passo importante. Com o volume de jogo que temos tido, isto ia acabar por acontecer. Agora é ir à Bélgica para ganhar", apontou o dianteiro.

Do outro lado, Welinton virou as baterias para o futuro. "Não era o resultado que queríamos. Temos de trabalhar mais para, com uma atitude diferente, dar uma resposta", disse o avançado avense.