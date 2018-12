Sacko renova até 2022

Falaye Sacko renovou contrato com o V. Guimarães até 2022, alargando em três anos o vínculo existente. O anúncio foi feito pelo emblema vitoriano esta terça-feira, através de comunicado, no qual é também apresentado o valor da nova cláusula de rescisão, cifrada agora nos 15 milhões de euros.O maliano começou a presente temporada na sombra de Dodô, brasileiro emprestado pelo Shaktar, mas assumiu o lugar no jogo da 3ª jornada, diante do FC Porto, no Dragão, tornando-se rapidamente num dos destaques do plantel de Luís Castro esta temporada.Deste modo, e atentando a que o contrato de Sacko terminava no verão, a renovação afigurou-se como um passo natural por parte de uma estrutura que pretende segurar um dos seus principais ativos.O lateral, recorde-se, chegou ao V. Guimarães no mercado de inverno da época 2015/16, proveniente do Sint-Truiden, da Bélgica.