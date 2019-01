SAD aguarda defesa de Tallo

Junior Tallo continua longe do Vitória, ele que viu ser-lhe aplicado um processo disciplinar, tal como já demos conta. O avançado está na Costa do Marfim, o seu país de origem, sendo que por esta altura a SAD do Vitória aguarda que Tallo apresente a sua defesa, depois de cumprido o procedimento relativo à nota de culpa.

Tal como noutros casos, este processo disciplinar demorará vários dias a ficar concluído, sendo que o desfecho mais gravoso passa pelo despedimento com justa causa. Na origem do processo disciplinar está o facto de o jogador ter-se ausentado do grupo sem dar qualquer justificação aos responsáveis.