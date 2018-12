SAD desagradada com assédio do Reading a Luís Castro

A SAD do V. Guimarães está muito "desconfortável", segundo apurou, com o assédio que está a ser movido pelos representantes do Reading ao treinador Luís Castro.A preparação da sucessão de Paul Clement no banco dos Royals, de resto, já se encontra em curso há praticamente um mês, estando Portugal no topo das prioridades. Foi por essa altura que os ingleses contactaram Miguel Cardoso com uma proposta de trabalho para o Championship, um interesse que foi rejeitado face à iminente contratação por parte do Celta de Vigo. O que terá levado a uma mudança de agulha.O V. Guimarães não pretende que este caso comprometa o foco do grupo para o importante duelo com o Rio Ave, mas já estão a ser estudadas as melhores soluções para defender os interesses da SAD, mas também do projeto desportivo que tem galvanizado os sócios. Note-se que o resgate de Luís Castro ao Chaves custou 500 mil euros, mas o esforço financeiro foi superior pela necessidade de acerto de contas antigas com o patriarca dos flavienses, Francisco Carvalho.Júlio Mendes teve vários candidatos ao banco que poderia ter contratado, mas a sua conexão forte com Luís Castro levou-o a cometer o que, para a realidade do Vitória, terá sido "uma pequena loucura" para garantir um ciclo de estabilidade e sucesso durante os dois anos de vínculo. Após um processo eleitoral conturbado, e ante a perspetiva da chegada de investidores, nos planos de Mendes não estava uma mudança de treinador a meio da temporada pelo segundo ano consecutivo.Certo é que o banco do Reading é muito cobiçado mesmo por técnicos com currículo na Premier League. Face ao forte investimento chinês que foi feito no clube, realizado na perspetiva de alcançar retorno através da subida de divisão, qualquer decisão terá de ser tomada com grande celeridade. O histórico CEO Nigel Howe está de volta à gestão do futebol, em medida que custou a saída de Ron Gourlay (ex-Man. United e Chelsea) após 16 meses frustrantes, e pretende imprimir a sua marca rapidamente através de uma mudança de ciclo.O facto de Luís Castro ser uma aposta considerada adequada para reconstruir a ambição competitiva dos Royals é prestigiante para o treinador português, de 57 anos, que atravessa a sua melhor fase no comando do V. Guimarães com uma série invicta de oito jogos.