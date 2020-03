SAD disposta a colaborar com as autoridades na Operação Fora de Jogo

A administração da SAD do Vitória emitiu um comunicado a confirmar "a realização de uma ação de fiscalização, levada a cabo pelo Ministério Público (DCIAP) e pela Autoridade Tributária (DSIFAE), às suas instalações", realizada durante esta quarta-feira, confirmado a notícia já adiantada por Record.





"A Vitória Sport Clube, Futebol SAD informa ainda a sua total disponibilidade para colaborar com as autoridades competentes no esclarecimento de todas as questões que venham a ser suscitadas no âmbito desta ou outra qualquer investigação", pode ler-se ainda no comunicado.Recorde-se que a Procuradoria-Geral da República (PGR) confirmou as buscas a "diversos clubes de futebol, respetivas sociedades e dirigentes, escritórios de advogados e agentes intermediários"."No inquérito investigam-se negócios do futebol profissional, realizados a partir do ano de 2015, e que terão envolvido atuações destinadas a evitar o pagamento das prestações tributárias devidas ao Estado português, através da ocultação ou alteração de valores e outros atos inerentes a esses negócios com reflexo na determinação das mesmas prestações", adianta a PGR. "Em causa estão factos suscetíveis de integrarem a prática de crimes de fraude fiscal qualificada e branqueamento de capitais. O inquérito encontra-se em segredo de justiça."