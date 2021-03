SAD do V. Guimarães adianta 20 milhões de euros das receitas de televisão

A SAD do V. Guimarães viu aprovada uma operação financeira que permitirá a entrada imediata de 20 milhões de euros nos seus cofres. O atual contexto pandémico, com a continuidade dos custos correntes e a quebra de receitas, levou a administração a avançar com esta solução, que tem os créditos a receber da Altice, relativos ao acordo dos direitos de transmissão televisiva, como garantia.





A sociedade irá pagar 5,25 por cento de juros, tendo garantido a possibilidade de liquidar o financiamento a qualquer momento junto da Apollo, entidade financiadora. Este tipo de operações já foi utilizado, nos anos mais recentes, pelos maiores emblemas nacionais como Sporting, Benfica e FC Porto.De recordar que, no que diz respeito ao impacto da pandemia nas contas do V. Guimarães, a SAD não fez quaisquer cortes salariais nem despedimentos, tendo assegurado as despesas relativas à Covid-19.