SAD do V. Guimarães com resultado líquido positivo de 274.480 euros

O relatório e contas da SAD do V. Guimarães referente à temporada 2019/2020 contempla um resultado positivo de 274.480 euros. É um resultado que segue a tendência dos anteriores cinco exercícios consecutivos com resultados líquidos positivos.





Num documento que será apresentado em assembleia-geral no próxima dia 29 verifica-se que os resultados operacionais sofreram uma quebra de 10 por cento. As alterações nos custos prendem-se com as despesas com o plantel principal "face à estratégia da administração em reforçar a equipa principal, que para ter bons desempenhos desportivos, quer para no futuro poder ter vendas relevantes desses ativos".