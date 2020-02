SAD nega colaboração com Jorge Ferreira

Fonte da SAD do Vitória negou a Record que tenha sido efetivada a contratação do antigo árbitro Jorge Ferreira para trabalhar na estrutura do clube, onde iria desempenhar funções de assessoria sobre assuntos de arbitragem.





A revelação surge no dia em que foi noticiado que o antigo árbitro iria passar a colaborar com os minhotos, depois de já ter feito o mesmo na época passada, no Leixões.