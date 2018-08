SAD revoltada com Bruno Esteves

A prestação de Bruno Esteves, enquanto VAR, no jogo entre o Vitória e o Feirense, deixou a SAD dos minhotos revoltada. Em causa, na opinião dos responsáveis, estão três lances de penálti a favor da equipa da casa, que o juiz de Setúbal ‘ignorou’, não avisando o árbitro principal, Hugo Miguel, dos mesmos. Como forma de protesto, a SAD já enviou as imagens dos lances polémicos ao Conselho de Arbitragem, esperando que este tipo de erros não continue a prejudicar a formação vimaranense nas próximas jornadas.

Bruno Esteves, de resto, é um árbitro que já tem um passado complicado com o Vitória, o que acaba por intensificar ainda mais a indignação. Na época passada, o juiz de Setúbal esteve como VAR na visita ao Estoril (derrota por 3-0) e na receção ao Portimonense (empate a três), dois jogos em que os minhotos também alegam ter razões de queixas. Agora, no terceiro encontro que terminou com polémica, os responsáveis da SAD do Vitória decidiram agir.

De acordo com as informações recolhidas por Record, a prestação de Hugo Miguel não merece qualquer reparo, uma vez que no entendimento dos minhotos os tais três lances de penálti seriam sempre mais facilmente identificados pelo VAR, sobretudo o que, aos 81 minutos, envolveu João Carlos Teixeira. A falta ‘assinalada’ por Bruno Esteves, numa jogada que terminou com Florent a ser empurrado por Babanco na grande área, também deixou os dirigentes vimaranenses incrédulos, eles que consideram o choque entre Tyler Boyd e Edson Farias "um lance normal de jogo".

Além destes dois lances, o Vitória ainda se queixa de um eventual penálti cometido por Edson Farias sobre Florent, aos 8 minutos.