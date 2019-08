SAD tenta evitar jogos da Liga Europa em casa às quartas-feiras

Devido à presença de três equipas portuguesas num raio de 50km (FC Porto, Sp, Braga e Vitória), a UEFA solicitou um parecer às forças policiais no sentido de confirmar as condições de segurança para a organização dos referidos jogos, sendo que a resposta das forças policiaisfoi de que não conseguem garantir as condições de segurança de dois encontros de risco no mesmo dia.





Ora, com o sorteio a ditar jogos em casa do Sp. Braga e do Vitória no mesmo dia, a solução encontrada pela UEFA passou por desviar os encontros caseiros dos vitorianos para as quartas-feiras, às 15.50, acabando prejudicados por serem o clube português que ficou pior classificado na última época.A medida não agrada à SAD nem aos adeptos do Vitória e, em comunicado, já ficou a garantia de que tudo será feito para que as receções a Arsenal, Eintracht Frankfurt e Standard Liege sejam nas respetivas quintas-feiras e às 20 horas. "O Vitória está a tentar, em estreita colaboração com as forças de segurança, encontrar uma solução que ainda permita a alteração do agendamento dos respectivos encontros no Estádio D. Afonso Henriques para o horário habitual da Liga Europa (quinta-feira, 20h00)", pode ler-se no comunicado assinado pela administração da SAD minhota.