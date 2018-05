Ciente dos erros cometidos no verão passado, a SAD do Vitória está a fazer de tudo para que tal não se repita e a intenção passa por organizar o plantel o mais rapidamente possível. O dossiê relativo ao treinador foi resolvido de forma célere e, agora, os responsáveis já estão a trabalhar em conjunto com Luís Castro para encontrar reforços.

Com a chegada do novo técnico chegou também um novo estilo de jogo, o que exige contratações cirúrgicas de jogadores com características próprias. Luís Castro sabe o que quer e já fez saber à SAD quais os nomes que lhe agradam e que podem acrescentar coisas diferentes ao grupo que vai transitar da época que agora terminou. Não está prevista qualquer revolução, mas há vários elementos que, por diferentes motivos, não vão continuar em Guimarães.

