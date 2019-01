Saiba o que diz o Artigo 85º-A do Regulamento Disciplinar da Liga invocado pelo V. Guimarães

O V. Guimarães, nono qual reage ao interesse do Benfica em Luís Castro, invocou o Artigo 85º-A do Regulamento Disciplinar da Liga, que se refere ao aliciamento a jogadores.Isto significa, segundo o comunicado do emblema vimaranense, que, caso o Benfica acionasse a cláusula de rescisão do treinador e este se mudasse para a Luz, essa transferência seria sempre encarada pelo clube como hostil.1. O clube que direta ou indiretamente incitar um treinador de outro clube a denunciar, sem justa causa, o seu contrato de trabalho e ou celebrar com o mesmo qualquer acordo que vise a celebração de um contrato de trabalho ou promessa de trabalho será punido com a sanção de impedimento de registo do contrato de trabalho desse treinador, durante a época desportiva seguinte àquela em que asanção se tornar definitiva na ordem jurídica desportiva e, no caso de tal registo já ter tido lugar, determinará a caducidade automática desse registo, ficando o clube imediatamente inibido de utilizar o treinador ou de incluir o treinador nas fichas técnicas dos jogos.2. Na mesma pena será punido o clube que, sem autorização do clube a que um treinador se encontre vinculado por contrato que se prolongue para além da época desportiva em curso, com ele estabeleça negociações com vista a contratar os seus serviços, ainda que a iniciativa da aproximação parta deste último ou dos seus representantes.3. Salvo demonstração em contrário, se o treinador fizer cessar o seu contrato de trabalho, unilateralmente e sem justa causa, presume-se que a nova entidade empregadora desportiva interveio, direta ou indiretamente, na cessação.