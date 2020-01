Saída de André Pereira iminente

A saída de André Pereira do Vitória para o Saragoça está iminente. De acordo com a imprensa espanhola, o dianteiro é esperado esta quarta-feira em Espanha para se vincular ao Saragoça até ao final da época, também por cedência do FC Porto.





A transferência já se encontra apalavrada e a intenção do técnico Víctor Fernández passa por convocar o jogador já para o jogo do próximo fim-de-semana, contra o Nástic, a contar para a Taça do Rei.André Pereira, que na terça-feira ainda trabalhou às ordens de Ivo Vieira, rumará então à segunda liga espanhola depois de uma passagem por Guimarães onde nunca se conseguiu afirmar como titular. Realizou 19 jogos e apontou apenas 3 golos.