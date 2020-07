Saída de Miguel Silva para o APOEL oficializada

A saída de Miguel Silva para o APOEL, previamente noticiada por Record, foi oficializada esta quinta-feira. Num comunicado divulgado no site oficial, a SAD do Vitória confirmou a saída do guarda-redes a custo zero, mantendo, contudo, 62,50 por cento dos direitos económicos do guarda-redes numa futura transação.





Natural de Guimarães, Miguel Silva deixa o seu clube do coração depois de mais de 100 jogos com a camisola profissional do Vitória, tendo ainda representado, nesse período, a Seleção Nacional de sub-21. Nas redes sociais, os minhotos partilharam ainda um vídeo de despedida, com as melhores defesas do guarda-redes ao longo das últimas épocas.