Saída de Tyler Boyd para o Besiktas oficializada

O Vitória acabou de oficializar a saída de Tyler Boyd para o Besiktas, num negócio que vai render, no imediato, 2,4 milhões de euros à SAD minhota. Consoante o cumprimento de determinados objetivos, este valor pode subir para perto dos 3 milhões de euros. O emblema vimaranense mantém 20 por cento dos direitos económicos do jogador numa futura transação.





O extremo internacional norte-americano vai rumar à Turquia em definitivo, depois de ter atuado no Ankaragücü na segunda metade da última época. Foi aí que chamou à atenção do Besiktas, que avançou em força para a sua contratação. De recordar que Tyler Boyd estava a entrar no último ano de contrato com o Vitória, sem intenções de renovar, pelo que a venda era o único cenário interessante para a SAD.