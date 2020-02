Sanção de jogo à porta fechada difícil de aplicar

Caso se confirmem os insultos racistas a Marega por parte de associados do Vitória, o clube é, nos termos da Lei da Violência Associada ao Desporto, obrigado a sancionar esses mesmos sócios com a proibição de entrada no estádio ou a expulsão. A informação é avançada pelo advogado Alexandre Miguel Mestre, que adianta ainda que se for provado que os insultos vieram do grupo organizado de adeptos o Vitória, terá ainda de retirar o seu apoio à claque.

Alexandre Miguel Mestre considera "difícil aplicar-se o Artigo 113º do Regulamento de Disciplinar", que castiga "os clubes que promovam, consintam ou tolerem" comportamentos discriminatórios com "a sanção de realização de jogos à porta fechada a fixar entre o mínimo de um e o máximo de três jogos", assim como uma multa que pode chegar aos 100 mil euros. Isto porque o Vitória, ao tratar de tudo para a realização, em segurança, do jogo, fica ilibado de ter contribuído para os tais comportamentos.