Sebastián Rincón está de saída do V. Guimarães: «Sinto que não me valorizaram»

Sebastián Rincón vai desvincular-se do V. Guimarães após três temporadas e meia de ligação ao emblema minhoto. O avançado colombiano, de 27 anos, confirmou, em entrevista à imprensa do seu país, que a desvinculação está por "dias", não deixando de lamentar a falta de "oportunidades" que lhe deram na Cidade Berço.





"Sinto que o Vitória não me deu as oportunidades que eu pensava que me iam dar. Acho que não me valorizaram. Podia dar muito mais do que dei, mas não tive essa possibilidade e assim é o futebol. Esta pandemia afetou muito todo o mundo. No meu caso, que estava a ter uma boa temporada com o Aldosivi, complicou-me a carreira de uma maneira especial. Queria continuar a melhorar as minhas atuações e chegar a um grande momento. Porém, já estou na reta final para culminar o contrato com o Vitória. Já firmei o acordo de rescisão, autentiquei-o, e dei ao meu empresário. É uma questão de dias", disse o atacante que chegou a Portugal em 2017.Rincón não joga há cerca de 10 meses. A última partida que disputou foi a 6 de março do ano passado, com a camisola dos argentinos do Aldosivi, clube onde esteve emprestado pelo V. Guimarães.