Sebastian Rincón rescinde contrato com V. Guimarães

O extremo Sebastian Rincón, de 27 anos, rescindiu o contrato que o ligava ao Vitória de Guimarães, informou este domingo o clube minhoto, da Liga NOS no site oficial.

"A Vitória Sport Clube, Futebol SAD informa que chegou a acordo com Sebastián Rincón para a rescisão do contrato que o ligava ao clube. O avançado colombiano chegou a Guimarães em 2017", lê-se na nota publicada.

Adquirido aos argentinos do Tigre por 1,65 milhões de euros, o atacante marcou três golos em 11 jogos oficiais na temporada 2017/18, a primeira ao serviço dos vimaranenses, mas perdeu espaço no plantel nas três temporadas que se seguiram.

Depois de, na época 2018/19, ter realizado três jogos pela equipa principal do Vitória e cinco pela equipa B, que então militava na II Liga, Rincón foi cedido ao Aldosivi em 2019/20, tendo marcado três golos em 18 jogos na I Liga argentina, antes de regressar a Guimarães para a presente temporada, mas sem integrar qualquer plantel.

Filho de Freddy Rincón, antigo médio que, na década de 90, disputou três mundiais pela seleção da Colômbia, o extremo iniciou a carreira nos colombianos do Santa Fé e passou ainda pelo CA Atenas, do Uruguai, e pelo Portland Timbers, dos Estados Unidos, antes de representar o Tigre, entre 2013 e 2017.

Sebastian Rincón é o segundo futebolista a sair do Vitória de Guimarães no mercado de transferências em curso, que encerra às 23:59 de segunda-feira, depois do também extremo Abou Ouattara, que estava cedido aos minhotos pelo Lille e rumou aos franceses do Amiens.