Segurar e colocar

A chegada de reforços a Guimarães para atacar a segunda metade da época é algo que só muito dificilmente irá acontecer. O plano traçado pela SAD para o mercado de janeiro passa, em exclusivo, por segurar os jogadores nucleares do plantel e colocar os vários excedentários. Uma missão que, até agora, está a ser cumprida na perfeição, depois de confirmadas as saídas de Victor Garcia, Celis e Rincón. Estes três jogadores, além de pouco contarem para Luís Castro, auferiam elevados salários e ao serem cedidos ajudaram a aliviar as contas do clube.

Neste momento, no que a colocações diz respeito, falta apenas resolver a situação de Francisco Ramos. O médio não faz parte das opções do técnico e aguarda-se apenas que fique acertado o negócio ideal. Há mercado em Portugal, mas uma saída para o estrangeiro também não está colocada de parte.

Com apenas o campeonato para disputar, SAD e equipa técnica chegaram à conclusão que o plantel construído no verão tem soluções mais do que suficientes para alcançar o objetivo europeu. A ‘exigência’ de Luís Castro foi apenas que nenhum dos jogadores mais influentes saísse e recebeu uma resposta positiva por parte de Júlio Mendes.