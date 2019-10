Sementes que darão frutos rapidamente

Após o desaire frente ao Arsenal, o presidente Miguel Pinto Lisboa salientou a boa exibição feita pelo conjunto vitoriano. "Foi uma exibição que nos deixou orgulhosos da nossa equipa. No entanto, tivemos três boas exibições na Liga Europa e ainda não temos pontos. Em princípio não vamos passar a fase de grupos e , embora não fosse um objetivo, queríamos ter pontuado", começou por destacar o dirigente, fazendo depois referência ao facto de o plantel do V. Guimarães ter passado por uma grande reformulação no início da temporada: "Estamos tristes porque, apesar de termos feito uma boa exibição, não conseguimos dar uma alegria aos adeptos que nos acompanharam. A nossa equipa está em construção, temos muitos jovens nos quais acreditamos e, com esta garra, os bons resultados aparecerão rapidamente."

O presidente do conjunto minhoto abordou ainda a eliminação da Taça de Portugal e disse acreditar num futuro triunfante para a equipa. "Foi um momento de insucesso para nós, mas neste jogo mostrámos aos nossos adeptos, que tanto apoio nos deram, que temos atitude e que vamos vencer. Como o meu treinador diz sempre, o Vitória entra em todos os jogos para vencer. Somos uma equipa grande e queremos ser ainda maiores e o que distingue as grandes equipas é a motivação com que entram em todos os jogos", finalizou.