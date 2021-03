Sérgio Dutra seguro por 30 milhões de euros

O Vitória anunciou esta tarde a renovação do contrato de Sérgio Dutra.





Trata-se de um jovem guarda-redes de 19 anos, que prolongou a sua ligação aos vitorianos até 2024 e com uma cláusula rescisória no valor de 30 milhões de euros!Sérgio Dutra assinou o primeiro contrato profissional há três anos. O açoriano vai na sexta época ao serviço do Vitória e já evolui na equipa de Sub-23 que disputa a Liga Revelação.