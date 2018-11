Com o Jamor como objetivo assumido por todos, facilitar é palavra proibida em Guimarães no arranque da última semana de preparação para a visita ao U. Madeira. A mensagem passada por Luís Castro é de que o sonho de chegar à final da Taça de Portugal só será possível se todos os adversários forem encarados com a máxima seriedade e com boa atitude competitiva.

Essa, de resto, foi a imagem deixada pelo grupo na eliminatória anterior, perante o Valenciano, e é também aquilo que o técnico pretende ver na Madeira, no próximo domingo. Há consciência que o emblema insular vai colocar mais dificuldades do que o clube de Valença, isto apesar de militar no Campeonato de Portugal. Mas, na Taça, as diferenças entre as equipas tendem em diminuir quando o árbitro apita...

O Vitória, nos últimos dez anos, apenas foi eliminado duas vezes por equipas de escalão inferior. Aconteceu em 2015/16 e em 2011/12, aos pés de Penafiel e Aves, respetivamente, duas equipas que na altura atuavam na 2ª Liga. Duas desatenções numa década em que os minhotos chegaram em três ocasiões ao Jamor, tendo vencido em 2012/13.

A seriedade exigida por Luís Castro começa... nele mesmo. E não se prevê um onze alternativo, até porque os jogadores mais utilizados não estão sobrecarregados. Haverá mexidas, mas poucas.