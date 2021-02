Sílvio renova por mais uma época: «Não pensei duas vezes quando o presidente me propôs»

O último dia do mercado de janeiro não é só de entradas e saídas, mas também de continuidades, como anunciou o V. Guimarães. Sílvio renovou por mais uma temporada com os minhotos e fica vinculado ao clube até ao final da próxima temporada.





"Estou muito feliz e orgulhoso por este voto de confiança. Estou muito agradecido. É um sinal que tenho feito as coisas bem e que as pessoas gostam da minha forma de estar, tanto dentro como fora do campo e é isso que eu posso prometer uma vez mais. No início da época, quando assinei, prometi o meu profissionalismo e a minha forma de estar no futebol, é isso que posso prometer uma vez mais", afirmou o experiente lateral aos meios do clube.Quando a proposta surgiu, o defesa, de 33 anos, não hesitou. "Não pensei duas vezes quando o presidente me propôs a renovação, é um clube que me acolheu muito bem, sinto-me muito bem aqui em Guimarães, gosto realmente de jogar no Vitória e quero muito atingir os objetivos do clube. Sei que posso dar muito ao clube dentro de campo. Sinto-me muito capaz para dar isso, venho aportar experiência dentro do plantel, o que também é muito importante com jogadores tão jovens, haver também alguns jogadores mais experientes que consigam equilibrar o plantel", contou.Por último, o internacional português assegura que não é a idade que o impede de ambicionar por dar mais coisas ao emblema conquistado e à equipa de João Henriques. "Sempre que joguei tentei dar o meu máximo mas o que é certo é que sei que posso vir a dar muito mais ao clube. Podem ter a certeza que é para isso mesmo que trabalho todos os dias, na máxima força, para dar alegrias aos adeptos e ao clube. As pessoas aqui receberam-me muito bem, sinto-me realmente em casa e estou a gostar muito, a minha família está a adorar viver aqui, portanto foi muito fácil a renovação do contrato", expressou.