Sílvio vai reforçar o V. Guimarães

Sílvio é reforço da defesa do V. Guimarães. O lateral, de 32 anos, estava sem clube após rescisão com o V. Setúbal e vai prosseguir a carreira na Cidade Berço, orientado por Tiago Mendes, técnico que foi seu colega de equipa no At. Madrid.





O acordo entre internacional português e os minhotos está alcançado, pelo que Sílvio será oficializado em Guimarães muito em breve.