Sindicato dos Jogadores condena insultos a Rochinha

O Sindicato dos Jogadores condenou esta quarta-feira os insultos dirigidos a Rochinha no jogo entre Boavista e V. Guimarães classificando-os de "inaceitáveis"."Os referidos insultos não foram dirigidos de forma indiscriminada, foram antes uma manifestação de ódio e ameaça, com o aproveitamento de um acontecimento recente da vida do jogador, o falecimento da sua mãe. Por constituírem uma agressão verbal especialmente violenta, o Sindicato vem desde já condenar o sucedido, manifestando total solidariedade com o jogador Rochinha e estando a averiguar os vários registos existentes sobre estes acontecimentos, de modo a encaminhar às entidades competentes", pode ler-se no comunicado.Recorde-se que os cânticos insultosos levaram os responsáveis vitorianos a adotar medidas de proteção ao jogador - a habitual flash-interview foi feita fora do relvado - e a indicar a inclusão do sucedido no relatório do delegado da Liga, comoreferiu na edição de terça-feira. Já fora do estádio, os cânticos haviam feito eco.O jogador transferiu-se dos axadrezados para o V. Guimarães em janeiro último.