O Sindicato dos Jogadores manifestou esta quarta-feira o seu apoio a João Aurélio, futebolista do V. Guimarães que os os intermediários que terão agido a mando do Sporting garantem ter corrompido "O Sindicato dos Jogadores manifesta o seu apoio ao associado João Aurélio, no seguimento das notícias divulgadas pela imprensa nas últimas horas. Sem prejuízo de outros esclarecimentos, neste momento importa enaltecer o caráter do jogador enquanto pessoa e profissional e prestar-lhe, através do departamento jurídico do Sindicato, toda a assistência necessária", pode ler-se num comunicado.Aquele organismo pede ainda que o segredo de justiça seja respeitado "de modo a que as autoridades competentes possam atuar em sede própria, de forma célere e eficaz".

Autor: Luís Miroto Simões