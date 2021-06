Sócios do Vitória de Guimarães aprovam orçamento para 2021

Os sócios do Vitória de Guimarães aprovaram este sábado, por maioria, o orçamento para a época 2021/22, referente às várias atividades do clube com a exceção do futebol profissional.

Viabilizado na assembleia-geral ordinária decorrida no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, o documento estima que o clube termine a próxima temporada com um resultado líquido positivo de 316 mil euros, valor que representa uma melhoria face ao resultado negativo de 62 mil euros projetado para a época 2020/21.

Os vimaranenses perspetivam um aumento de 11,1% entre os gastos orçamentados para 2020/21 (3,35 milhões de euros) e os estimados para 2021/22 (3,72 milhões), enquanto a subida projetada para os rendimentos é de 19%, dos 4,04 para os 4,82 milhões.

O emblema minhoto espera sustentar o aumento dos proveitos com as receitas da quotização dos associados e dos lugares anuais, que, segundo o documento, podem subir de 1,75 milhões de euros, inscritos no orçamento para 2020/21, para os 2,73 milhões.

No parecer publicado no sítio oficial na Internet, o Conselho Fiscal propõe a aprovação do orçamento por "unanimidade", frisando que é esperada a "recuperação da base de associados para um patamar equivalente às épocas anteriores".