Luís Castro já começou a arrumar a casa e os primeiros dois nomes ‘riscados’ pelo treinador são os de Fábio Sturgeon e Junior Tallo. O extremo e o avançado não entram nas contas do técnico para a próxima época e tudo indica que devem ser emprestados a emblemas da 1ª Liga.

Luís Castro vai efetuar uma espécie de revolução no plantel do Vitória e os nomes de Sturgeon e Tallo fazem parte uma lista de jogadores que não encaixam no perfil desejado pelo técnico para 2018/19. O extremo, contratado ao Belenenses em janeiro de 2017, tem contrato com os minhotos até junho de 2020. Na temporada que agora terminou foi utilizado em 29 jogos, apenas 14 na condição de titular. Trata-se de um jogador com potencial, mas que tarda em afirmar-se, motivo que leva a SAD e Luís Castro a entenderem que uma cedência é o mais benéfico para ele nesta fase da carreira.

Continuar a ler

Quanto a Tallo, chegou a Guimarães já com a época passada em curso e viu o seu trajeto marcado por um gesto menos próprio para os adeptos, no jogo em casa contra o Sp. Braga. Além disso, para um avançado, os golos foram poucos e marcou apenas dois em 21 jogos realizados. Havendo Welthon, Rafael Martins e Estupiñán, Luís Castro não vê espaço para o costa-marfinense ter minutos de jogo e, como tem contrato até junho de 2020, também será emprestado e há clubes da 1ª Liga que já mostraram interesse em recebê-lo.

Autor: José Miguel Machado