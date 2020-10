Sub-21 da Noruega chamam Noah Holm

Para além de Sacko, Noah Holm também foi convocado esta terça-feira para compromissos internacionais. O avançado do V. Guimarães integra a convocatória dos sub-21 da Noruega para a dupla jornada, ante Gibraltar e Bielorrússia, a contar para a fase de qualificação para o próximo Europeu da categoria.





As partidas serão disputadas a 13 e a 18 de novembro, respetivamente. O jovem atacante, de 19 anos, foi lançado por João Henriques na 2ª parte da partida do último domingo, diante do Sp. Braga, e é uma das maiores pérolas do futebol norueguês.