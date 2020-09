Sub-23 do V. Guimarães têm 10 infetados e suspendem atividade

Os sub-23 do Vitória estão em quarentena na sequência de terem sido detetados 10 casos positivos no plantel, informou o clube. Todavia, dado que as "diferentes equipas trabalham de forma segregada", a equipa principal e os bês prosseguem o trabalho normal.





"O Vitória SC informa que a atividade da equipa de Sub-23 se encontra temporariamente suspensa e que a partida frente ao Rio Ave FC, a contar para a Liga Revelação, será agendada para nova data.Apesar de a testagem não ser obrigatória para a competição em causa, o Vitória SC tem critérios rigorosos de vigilância que permitiram a deteção, na passada sexta-feira, de três casos positivos entre o plantel. Nesse mesmo dia foi decidido que o grupo cumpriria isolamento até novos testes, que vieram a revelar a existência de mais sete casos positivos, cenário que motiva que todo o plantel e equipa técnica cumpram neste momento um período de quarentena.Considerando que as diferentes equipas do Vitória SC trabalham de forma segregada, em horários desencontrados e em espaços próprios, os casos registados no plantel de Sub-23 não têm qualquer implicação na normal atividade da equipa principal e da equipa B, que prosseguem a sua preparação para os próximos encontros."