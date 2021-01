Suliman: «Foi surreal quando cheguei ao treino e vi o Quaresma a treinar connosco...»

O facto da pandemia ter deflagrado em Portugal e à escala planetária pouco tempo depois de Suliman chegar ao V. Guimarães, na sua primeira experiência fora de Inglaterra, obviamente dificultou a adaptação do defesa-central à nova realidade que vivia na carreira, mas o internacional jovem inglês faz um balanço positivo da passagem pelos conquistadores.





"Esta mudança, esta experiência, ajudou a melhorar-me e a dar-me aquele foco necessário para eu evoluir, a nível mental, físico, entre outros aspetos. Penso que cresci como pessoa, mesmo depois de todas as dificuldades que passei. Estou a aprender uma nova língua e a fazer coisas que não fazia antes. Nunca me arrependi da decisão de vir para cá", afirmou o jogador, de 23 anos, em declarações ao site 'JOE'.Suliman ainda não teve a oportunidade de jogar com um Estádio D. Afonso Henriques com público nas bancadas e há o grande desejo do camisola 37 dos conquistadores em assistir a um desses momentos, ele que tem contrato com o Vitória até 2024. "Vai ser um dia especial", expressou, ele que pretende trazer o pai em Portugal para o ver em ação ao vivo.Uma das partes mais interessantes desta conversa com aquele órgão da imprensa inglesa foi quando Easah Suliman se referiu à chegada de Ricardo Quaresma no passado verão para representar o Vitória. O 'Mustang' era uma referência do inglês, pelo que, quando o viu pela primeira vez a treinar ao seu lado, não quis acreditar..."Eu lembro-me de o ver quando era mais novo, a rematar e a cruzar de trivela. Foi surreal o momento em que cheguei ao treino e o vi connosco. As pessoas podem pensar que, olhando à idade dele, ele está em fim de carreira, mas ele não falhou um único treino ou jogo esta época. A atitude dele é fenomenal. Ele chega cedo aos treinos e fica a trabalhar depois do treino acabar. Quando tu vês isto e sabes o que ele já conquistou, só podes aprender coisas boas. Ele é um vencedor!", contou, com admiração.