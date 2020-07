Suliman operado a uma hérnia inguinal

Easah Suliman foi operado a uma hérnia inguinal e é certo que não jogará na última jornada, fora, diante do Santa Clara. O central inglês de ascendência paquistanesa conquistou o seu lugar no eixo da defesa, sobretudo após a retoma do campeonato.





Olhando a que Frederico Venâncio, por acumulação de amarelos, vai falhar o desafio diante dos açorianos, Ivo Vieira vê-se reduzido a Bondarenko e Pedro Henrique como as opções restantes para os lugares de defesas-centrais.Por outro lado, na informação clínica divulgada pelo Vitória é também referida a lesão que o guarda-redes Jhonatan sofreu no aquecimento antes da partida com o Marítimo. O brasileiro sofreu uma lesão muscular na coxa direita.