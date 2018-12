Tallo perto da saída para França

O avançado Junior Tallo pode estar de saída do V. Guimarães rumo ao Brest, conjunto que milita na Ligue 2, divisão francesa equivalente à 2ª Liga portuguesa. A notícia foi avançada ontem pelo jornal France Football e dá conta das aspirações do Brest, candidato à subida e que ocupa o 2º lugar do campeonato, decorridas que estão 17 jornadas, em reforçar a sua linha ofensiva para a fase decisiva da temporada.

A dispensa de Tallo ainda não foi oficializada em Guimarães, mas o cenário não se apresenta como uma surpresa, principalmente atendendo à parca rendibilização do jogador, que esta época ainda só foi utilizado por Luís Castro em quatro desafios e já não faz parte das opções técnicas há mais de dois meses.

Recorde-se que o marfinense, de 25 anos, integrou os quadros do V. Guimarães na época passada, onde fez dois golos nos 21 jogos em que foi utilizado. Aposta, contudo, sem a linha de continuidade pretendida, muito por causa do arranque em derrapagem dos minhotos e o ciclo de sucesso que Luís Castro vive mediante outras soluções. Tudo somado faz com que a perspetiva do Vitória vir a aproveitar a reabertura do mercado de inscrições, em janeiro, para dar corpo ao acerto esperado no grupo, seja elevada.