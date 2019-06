Tapsoba: «Estou a realizar um sonho»

Edmond Tapsoba, central de 20 anos que integra a pré-temporada do V. Guimarães, admitiu estar a viver um sonho. O jogador, natural do Burquina Faso, explicou no entanto que ainda tem muito para aprender."Acho que estão a correr bem. No início dos trabalhos tenho de aprender muito. Acho que tenho a maturidade necessária para estar na equipa A, mas tenho muito a aprender com os outros centrais, como o Venâncio e o Pedro Henrique, uma pessoa que admiro muito. Quero crescer com a ajuda dele. Estou a realizar um sonho e vou fazer tudo para estar na equipa principal. Fui bem acolhido, bem tratado, estão sempre a dar-me conselhos. Tenho de lhes agradecer.""É um bom treinador, fala muito comigo. Gosto muito de trabalhar com ele. Estamos no início, vamos ver onde vamos chegar. Não é um problema ser um treinador que gosta que os defesas saiam a construir. Vou perceber o que ele quer e tentar fazer isso. Sinto-me confortável com a bola nos pés.""Penso que a saída de bola, o jogo aéreo e o passe longo, bem como a agressividade. Também gosto de bater penáltis, faço isso desde jovem. É uma oportunidade ser o marcador de penáltis.""Estamos a preparar-nos. O primeiro jogo é daqui a um mês, vamos preparar-nos da melhor forma. Vamos ver o que esses jogos vão dar. Imagino-me jogar na Liga Europa, é um sonho para qualquer jogador.""O primeiro objectivo é entrar na fase de grupos da Liga Europa, depois no campeonato vamos tentar fazer igual a este ano para chegar outra vez à Liga Europa. A nível individual, o meu objectivo é ficar no plantel do treinador e depois poder jogar com regularidade."