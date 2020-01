Tapsoba oficializado no Bayer Leverkusen

Demorou, mas já é oficial. Edmond Tapsoba foi há pouco anunciado como reforço do Bayer Leverkusen, num acordo que renderá ao Vitória 18 milhões de euros no imediato. De acordo com as informações recolhidas por Record, a SAD minhota pode ainda lucrar mais 7 milhões de euros, mediante determinados objetivos, assim como salvaguardou 15 por cento das mais valias de uma futura venda.





O central assinou contrato com o Bayer Leverkusen até junho de 2025.