Tapsoba pronto a ir a jogo

Tapsoba falhou o derradeiro treino antes do jogo com o FC Porto, mas estará disponível para a partida que se disputa hoje em Braga. O central fez apenas trabalho de ginásio, para recuperar do desgaste físico provocado pelos últimos encontros.

Quem não entrará nas contas do técnico é Sacko, que ontem não foi visto no relvado, estando ainda a recuperar de um problema físico. Por isso, o lateral-direito Ouattara, da equipa B, esteve presente no treino. João Pedro, herói da última jornada, também continua com o grupo, uma vez que Bruno Duarte segue a treinar à parte, devido a problemas musculares.

Nos 15 minutos abertos à comunicação social, o guarda-redes Jhonatan cumpriu os mesmos exercícios que os seus colegas, dando sinais que está a caminho da recuperação plena.