Tática de Ivo Vieira fez João Carlos Teixeira viver a "melhor época"

Com oito golos em 26 jogos, João Carlos Teixeira aponta 2019/20 como a "melhor época" da carreira e Ivo Vieira tem um dedo decisivo nesse protagonismo. "Acredito que a tática que o míster Ivo propõe favorece o meu estilo de jogo e dá-me liberdade para estar perto da área e fazer mais golos. Estou a tentar aproveitar da melhor forma. Estava a ser a minha melhor época, mas em primeiro lugar está a minha saúde, a da minha família, a do país e do mundo", considera o criativo, em declarações a partir de sua casa nesta segunda-feira.





Pegando como exemplo o último jogo em Paços de Ferreira, onde João entrou e bisou dando a vitória aos minhotos, o médio-ofensivo diz também porque os jogadores "não estão nada importados" em saber se Ivo Vieira sai ou fica no comando técnica da equipa."Nunca me tinha acontecido entrar ao intervalo e marcar dois golos. Foi muito positivo e fiquei muito feliz. Se o míster continua ou não é um questão que não posso responder porque não faço parte da estrutura. Os jogadores não estão nada importados em relação a isso porque há coisas bem mais importantes neste momento, e acho que nem o míster está preocupado com isso nesta altura", explica.Quatro épocas e meia. O longo período temporal em que João Carlos Teixeira esteve ligado ao Liverpool. O médio, naturalmente, torce para que a Premier League seja concluída e os 'reds', do amigo Roberto Firmino, sejam campeões. "Estava a ver com bons olhos a época do Liverpool. É um clube que me tratou muito bem sempre. Gostava muito que fossem campeões. Mantenho contacto com o Firmino, por exemplo. É um clube que merece essa conquista. Só estando lá dentro é que se percebe realmente a sua dimensão", concluiu.