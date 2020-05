Testes arrancam de manhã

Ao fim de 51 dias de ausência, jogadores, equipa técnica e staff de apoio vão voltar hoje à academia do Vitória. Ainda não será para treinar, mas sim para a realização dos testes de rastreio à Covid-19, o que deixará o grupo apto para o ansiado regresso aos trabalhos, agendado para depois de amanhã.

Os testes serão realizados por um laboratório particular, em articulação com o departamento médico dos minhotos, e terão início logo pelas 8 horas, prolongando-se por todo o dia. Haverá três pontos de recolha, que permitem a realização de três testes em simultâneo, onde serão mantidas todas as distâncias de segurança aconselhadas pela Direção Geral de Saúde.

Além de todos os elementos envolvidos no treino, também Pinto Lisboa, Carlos Freitas e Flávio Meireles devem ser testados, eles que lidam diretamente com o futebol profissional.