Tiago Mendes: «A equipa vai ser melhor a cada jogo»

O V. Guimarães recebe o Paços de Ferreira, esta sexta-feira (21h15), em jogo a contar para a terceira jornada da Primeira Liga. Mesmo com um empate e uma derrota nos dois primeiros encontros, o técnico Tiago Mendes não esconde a ambição e acredita que a equipa só pode melhorar no futuro.





"Fizemos uma boa pré-temporada, mas não jogamos tantas vezes como pretendíamos. Era complicado conseguir ter uma certeza como seria a nossa equipa. Este é o caminho a seguir, melhorar a jogo a jogo. A equipa vai ser melhor a cada jogo, os jogadores vão ter mais dinâmicas de conjunto e de equipa", afirmou o treinador dos vimaranenses, acrescentando. "Temos de marcar golos, essencialmente isso. Na verdade, melhoramos do primeiro para o segundo jogo, criamos muitas mais situações de golo e finalização na área contrária, mas não se pode ganhar sem se fazer golos. É preciso jogar bem, se jogarmos bem estamos mais perto de conseguir marcar. Temos de continuar a fazer que temos conseguido até aqui, para marcar golos e garantir primeira vitória".No que diz respeito ao jogo de amanhã, Tiago Mendes apontou a estratégia para levar de vencido os pacenses. "O Paços de Ferreira é uma equipa super competente, que consegue estar à espera, consegue vir pressionar alto, sempre organizada. Jogamos em casa, queremos dominar, ter bola, ganhar o jogo. Quanto mais posse de bola tivermos, mais perto estamos de conseguir ganhar. É isso que queremos, sabendo que do outro lado também vem uma equipa que pretende conquistar pontos. (...) O principal numa equipa é uma ideia. A ideia não muda, independentemente de se jogar com dois homens na frente ou um. A ideia é tentar sempre ser superior ao adversário, aproveitar as suas carências para estar mais perto do golo. Foi nesse intuito que mudamos do primeiro jogo para o segundo jogo. Trabalhamos a semana inteira esse sentido e trabalharemos assim todo o ano porque podemos mudar a qualquer momento", realçou o timoneiro, de 39 anos.